FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intermediate Capital Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 21,25 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,059 Intermediate Capital Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (17,96 GBP), wäre die Investition nun 845,18 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 15,48 Prozent.
Der Marktwert von Intermediate Capital Group betrug jüngst 4,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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