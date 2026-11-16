FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

Vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.11.2021 wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,79 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 420,345 Intermediate Capital Group-Aktien. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Papiere wären am 13.11.2026 7.797,39 GBP wert, da der Schlussstand 18,55 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 22,03 Prozent gesunken.

Intermediate Capital Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net