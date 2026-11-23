International Consolidated Airlines-Investition

Vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem International Consolidated Airlines-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 3,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das International Consolidated Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 26,364 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,63 GBP, da sich der Wert einer International Consolidated Airlines-Aktie am 20.11.2026 auf 4,39 GBP belief. Mit einer Performance von +15,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 18,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net