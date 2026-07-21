FTSE 100-Papier JD Sports Fashion-Aktie: Diese Dividendenausschüttung können JD Sports Fashion-Aktionäre erwarten

Dividendenauszahlung

22.07.26 07:02 Uhr

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die JD Sports Fashion-Dividendenausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier JD Sports Fashion am 21.07.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,01 GBP je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Alles in allem schüttet JD Sports Fashion 52,00 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging die JD Sports Fashion-Aktie via London bei einem Wert von 0,86 GBP aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den JD Sports Fashion-Titel erfolgt am 22.07.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die JD Sports Fashion-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des JD Sports Fashion-Wertpapiers 1,47 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 1,12 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von JD Sports Fashion via London um 45,37 Prozent reduziert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 170,41 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie JD Sports Fashion

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,01 GBP aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,54 Prozent zulegen.

Kerndaten der JD Sports Fashion-Aktie

JD Sports Fashion ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 4,240 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie JD Sports Fashion weist aktuell ein KGV von 9,49 auf. 2026 setzte JD Sports Fashion 12,662 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 0,09 GBP.

Redaktion finanzen.net