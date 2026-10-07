FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Land Securities Group-Investmentbeispiel

07.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Land Securities Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,90 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.693,767 Land Securities Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 6,18 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.459,01 GBP wert. Mit einer Performance von +4,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net