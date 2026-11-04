FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Anlage

04.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Land Securities Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 6,16 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,223 Land Securities Group-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 6,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,51 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,51 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Land Securities Group zuletzt 5,64 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net