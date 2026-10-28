FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr abgeworfen

Land Securities Group-Performance im Blick

28.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Land Securities Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.10.2025 wurde das Land Securities Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,40 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.563,722 Land Securities Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.304,93 GBP, da sich der Wert einer Land Securities Group-Aktie am 27.10.2026 auf 6,59 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,05 Prozent angezogen.

Land Securities Group wurde am Markt mit 5,43 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net