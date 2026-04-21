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Land Securities Group-Anlage im Blick

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Land Securities Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

22.04.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Land Securities Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Land Securities Group
7,10 EUR 0,09 EUR 1,21%
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Die Land Securities Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,42 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.558,118 Land Securities Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.668,12 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Papiers am 21.04.2026 auf 6,21 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 3,32 Prozent.

Der Börsenwert von Land Securities Group belief sich zuletzt auf 4,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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