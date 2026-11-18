Land Securities Group-Investition

Bei einem frühen Land Securities Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 18.11.2016 wurden Land Securities Group -Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,95 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in Land Securities Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.005,530 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 7.023,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,99 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 29,76 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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