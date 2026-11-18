FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Land Securities Group von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Land Securities Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 18.11.2016 wurden Land Securities Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,95 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in Land Securities Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.005,530 Land Securities Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 7.023,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,99 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 29,76 Prozent.
Am Markt war Land Securities Group jüngst 5,79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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