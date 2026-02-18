FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Land Securities Group-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Land Securities Group-Papier bei 6,73 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,863 Land Securities Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 6,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,98 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,02 Prozent abgenommen.
Land Securities Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Land Securities Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Land Securities Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent