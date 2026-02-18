DAX25.045 +0,2%Est506.151 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1789 +0,1%Öl71,12 -0,1%Gold5.180 +0,7%
Land Securities Group-Investition

FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Land Securities Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

25.02.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Land Securities Group-Aktien gewesen.

Aktien
Aktien
Land Securities Group
7,45 EUR -0,15 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Land Securities Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Land Securities Group-Papier bei 6,73 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 14,863 Land Securities Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 6,53 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,98 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,02 Prozent abgenommen.

Land Securities Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

17.07.2012Land Securities Group equal-weightMorgan Stanley
22.05.2012Land Securities Group equal-weightMorgan Stanley
07.09.2009Land Securities kaufenDie Actien-Börse
09.05.2005Land Securities: OutperformGoldman Sachs
DatumRatingAnalyst
07.09.2009Land Securities kaufenDie Actien-Börse
09.05.2005Land Securities: OutperformGoldman Sachs
DatumRatingAnalyst
17.07.2012Land Securities Group equal-weightMorgan Stanley
22.05.2012Land Securities Group equal-weightMorgan Stanley
