FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Profitabler Legal General-Einstieg?

08.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Legal General-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Legal General-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,21 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4.516,712 Legal General-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.012,65 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 07.10.2026 auf 2,88 GBP belief. Mit einer Performance von +30,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Legal General war somit zuletzt am Markt 15,55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net