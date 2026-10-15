FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen

Legal General-Anlage

15.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Legal General gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,41 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,580 Legal General-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 121,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,92 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,50 Prozent angezogen.

Legal General war somit zuletzt am Markt 15,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net