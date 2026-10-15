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Legal General-Anlage

FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Legal General gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Legal & General plc
3.41 EUR 0.00 EUR 0.03 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,41 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,580 Legal General-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 121,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,92 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,50 Prozent angezogen.

Legal General war somit zuletzt am Markt 15,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.13 LegalGeneral Group verkaufen Exane-BNP Paribas SA
11.04.13 LegalGeneral Group halten Bernstein
14.03.13 LegalGeneral Group kaufen Barclays Capital
31.01.13 LegalGeneral Group kaufen HSBC Investmentbank
18.10.12 LegalGeneral Group buy Nomura

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