FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrativer LondonMetric Property-Einstieg?

09.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen LondonMetric Property-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag bei 2,71 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das LondonMetric Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 369,490 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LondonMetric Property-Aktien wären am 06.11.2026 694,27 GBP wert, da der Schlussstand 1,88 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,57 Prozent verringert.

Der LondonMetric Property-Wert an der Börse wurde auf 4,58 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net