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M&G-Investition im Blick

FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren M&G-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
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Am 13.11.2021 wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, hätte er nun 508,246 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.686,87 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 12.11.2026 auf 3,32 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 68,69 Prozent.

M&G wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,87 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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