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FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen M&G-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
3.83 EUR -0.11 EUR -2.79 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades M&G-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,05 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,876 M&G-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der M&G-Aktie auf 3,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,75 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +58,75 Prozent.

Am Markt war M&G jüngst 7,79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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