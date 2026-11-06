FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

06.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen M&G-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades M&G -Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,05 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48,876 M&G-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der M&G-Aktie auf 3,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,75 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +58,75 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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