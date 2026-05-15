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M&G-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

22.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen M&G-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
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M&G PLC Registered Shs
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Heute vor 3 Jahren wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,01 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die M&G-Aktie investierten, hätten nun 49,727 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 3,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,49 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,49 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete M&G eine Marktkapitalisierung von 7,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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