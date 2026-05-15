FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen M&G-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,01 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die M&G-Aktie investierten, hätten nun 49,727 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 3,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,49 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,49 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete M&G eine Marktkapitalisierung von 7,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf M&G
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf M&G
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent