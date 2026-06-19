DAX24.805 -0,8%Est506.236 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +1,3%Nas25.359 -0,5%Bitcoin52.819 +0,5%Euro1,1397 +0,2%Öl73,41 -1,9%Gold4.032 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Sorgen nehmen zu: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen schwach - Nikkei und KOSPI tiefrot -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- ON, Chip-Aktien, SoftBank, Bayer im Fokus
Top News
UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie UBS AG: Buy-Note für Merck-Aktie
UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
M&G-Anlage im Blick

FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&G von vor 5 Jahren abgeworfen

26.06.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in M&G eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
3,87 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.06.2021 wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die M&G-Aktie bei 2,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das M&G-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.257,131 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 14.269,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,35 GBP belief. Mit einer Performance von +42,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der M&G-Wert an der Börse wurde auf 7,93 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu M&G PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen