FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&G von vor 5 Jahren abgeworfen

M&G-Anlage im Blick

Vor Jahren in M&G eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.06.2021 wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die M&G-Aktie bei 2,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das M&G-Papier investiert hätte, hätte er nun 4.257,131 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.06.2026 14.269,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,35 GBP belief. Mit einer Performance von +42,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der M&G-Wert an der Börse wurde auf 7,93 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net