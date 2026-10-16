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M&G-Investition

FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen M&G-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
M&G PLC Registered Shs
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Am 16.10.2021 wurde das M&G-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,99 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die M&G-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,188 M&G-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,11 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 155,88 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,88 Prozent gesteigert.

M&G markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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