FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingebracht

National Grid-Investition

15.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,09 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 90,171 National Grid-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 11,86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.068,98 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für National Grid eine Börsenbewertung in Höhe von 59,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net