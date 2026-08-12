FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

13.08.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem National Grid-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen National Grid-Anteile letztlich bei 9,93 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100,746 National Grid-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.205,43 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 12.08.2026 auf 11,97 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,54 Prozent gesteigert.

Der National Grid-Wert an der Börse wurde auf 59,63 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net