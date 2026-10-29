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National Grid-Investition im Blick

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in National Grid-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
14.66 EUR 0.13 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Die National Grid-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der National Grid-Aktie betrug an diesem Tag 8,46 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 11,820 National Grid-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146,28 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 28.10.2026 auf 12,38 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46,28 Prozent gesteigert.

National Grid wurde am Markt mit 62,25 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
12.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.

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