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Lukrative Pershing Square-Investition?

FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren abgeworfen

26.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Pershing Square eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Pershing Square-Papier statt. Der Schlusskurs des Pershing Square-Papiers betrug an diesem Tag 26,15 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, befänden sich nun 3,824 Pershing Square-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,71 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 56,71 Prozent.

Pershing Square war somit zuletzt am Markt 7,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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