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FTSE 100-Papier Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Pershing Square-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
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Am 10.11.2021 wurden Pershing Square-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 30,05 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, befänden sich nun 3,328 Pershing Square-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,65 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Anteils am 09.11.2026 auf 39,26 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,65 Prozent vermehrt.

Pershing Square erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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