Profitable Pershing Square-Anlage?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pershing Square-Investment verlieren können.

Am 24.11.2025 wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,92 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 208,681 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Pershing Square-Anteile wären am 23.11.2026 7.971,62 GBP wert, da der Schlussstand 38,20 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,28 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Pershing Square eine Börsenbewertung in Höhe von 6,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net