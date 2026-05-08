FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Group-Anleger freuen

Dividende im Fokus

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Phoenix Group-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Phoenix Group am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,55 GBP beschlossen. Damit wurde die Phoenix Group-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,85 Prozent erhöht. 548,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,81 Prozent.

Phoenix Group-Ausschüttungsrendite

Schlussendlich notierte der Phoenix Group-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 7,66 GBP. Das Phoenix Group-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Phoenix Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 10,59 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Phoenix Group via London 4,94 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 605,23 Prozent stärker zugenommen als der Phoenix Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von Phoenix Group

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,58 GBP aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 7,52 Prozent sinken.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Phoenix Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Phoenix Group beträgt aktuell 7,483 Mrd. GBP. Phoenix Group besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Im Jahr 2025 erzielte Phoenix Group einen Umsatz von 18,243 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von -0,47 GBP.

Redaktion finanzen.net