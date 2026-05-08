DAX24.032 -1,7%Est505.831 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,32 +1,8%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.349 -0,2%Euro1,1629 -0,4%Öl108,4 +2,6%Gold4.551 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Apple 865985 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Apple, NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Lithium-Nachfrage boomt: Der unterschätzte Profiteur des KI-Hypes Lithium-Nachfrage boomt: Der unterschätzte Profiteur des KI-Hypes
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lloyds Banking Group Anlegern eine Freude FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lloyds Banking Group Anlegern eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividende im Fokus

FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Group-Anleger freuen

15.05.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Papier Phoenix Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Group-Anleger freuen | finanzen.net

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Phoenix Group-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Phoenix Group Holdings
8,75 EUR -0,18 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Phoenix Group am 14.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,55 GBP beschlossen. Damit wurde die Phoenix Group-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,85 Prozent erhöht. 548,00 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,81 Prozent.

Phoenix Group-Ausschüttungsrendite

Schlussendlich notierte der Phoenix Group-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 7,66 GBP. Das Phoenix Group-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Phoenix Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 7,52 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 10,59 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Phoenix Group via London 4,94 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 605,23 Prozent stärker zugenommen als der Phoenix Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von Phoenix Group

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,58 GBP aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 7,52 Prozent sinken.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Phoenix Group

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Phoenix Group beträgt aktuell 7,483 Mrd. GBP. Phoenix Group besitzt aktuell ein KGV von 0,00. Im Jahr 2025 erzielte Phoenix Group einen Umsatz von 18,243 Mrd.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von -0,47 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Phoenix Group Holdings

DatumMeistgelesen