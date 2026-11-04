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Lukrative RELX-Investition?

FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in RELX-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.72 EUR -0.58 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen

Das RELX-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die RELX-Aktie an diesem Tag 13,83 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 723,066 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 21.344,90 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 03.11.2026 auf 29,52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 113,45 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von RELX belief sich jüngst auf 52,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.10.26 RELX Outperform Bernstein Research
27.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 RELX Buy UBS AG
23.10.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RELX Overweight Barclays Capital

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