FTSE 100-Papier RELX-Aktie: So viel hätte ein RELX-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einer Investition vor Jahren in RELX, hätte ein Investor jetzt so viel Geld.
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RELX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,84 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,512 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.000,00 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 17.11.2026 auf 29,84 GBP belief. Die Abnahme von 1.000 GBP zu 1.000,00 GBP entspricht einer negativen Performance von Prozent.
Alle RELX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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