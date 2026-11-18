Langfristige Anlage

Bei einer Investition vor Jahren in RELX, hätte ein Investor jetzt so viel Geld.

RELX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,84 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 GBP in die RELX-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,512 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.000,00 GBP, da sich der Wert einer RELX-Aktie am 17.11.2026 auf 29,84 GBP belief. Die Abnahme von 1.000 GBP zu 1.000,00 GBP entspricht einer negativen Performance von Prozent.

Alle RELX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net