FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rightmove-Investment von vor 5 Jahren verloren

Rightmove-Investment

Bei einem frühen Investment in Rightmove-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Rightmove-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rightmove-Anteile an diesem Tag 6,00 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.667,612 Rightmove-Aktien im Depot. Die gehaltenen Rightmove-Anteile wären am 26.05.2026 7.200,75 GBP wert, da der Schlussstand 4,32 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,99 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Rightmove jüngst 3,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net