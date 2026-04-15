FTSE 100-Papier Rightmove-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rightmove-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnendes Rightmove-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Rightmove gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Rightmove-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,82 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Rightmove-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,170 Rightmove-Anteilen. Die gehaltenen Rightmove-Papiere wären am 21.04.2026 77,90 GBP wert, da der Schlussstand 4,54 GBP betrug. Das entspricht einem Schwund von 22,10 Prozent.

Der Börsenwert von Rightmove belief sich zuletzt auf 3,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net