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Rentable Rolls-Royce-Investition?

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
14.17 EUR 0.23 EUR 1.66 %
Charts | News | Analysen

Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 2,53 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 39,566 Rolls-Royce-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (11,64 GBP), wäre das Investment nun 460,63 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +360,63 Prozent.

Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 96,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.

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