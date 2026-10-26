FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Rolls-Royce eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Rolls-Royce-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rolls-Royce-Aktie bei 2,53 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 39,566 Rolls-Royce-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (11,64 GBP), wäre das Investment nun 460,63 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +360,63 Prozent.
Der Börsenwert von Rolls-Royce belief sich zuletzt auf 96,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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