FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Rolls-Royce-Investment verdienen können.
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Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rolls-Royce-Anteile an diesem Tag bei 1,39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.171,543 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 13,51 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.858,86 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 868,59 Prozent angezogen.
Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 111,86 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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