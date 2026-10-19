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Rentables Rolls-Royce-Investment?

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rolls-Royce-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
15.69 EUR -0.23 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Rolls-Royce-Anteile an diesem Tag bei 1,39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.171,543 Rolls-Royce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rolls-Royce-Aktie auf 13,51 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96.858,86 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 868,59 Prozent angezogen.

Der Rolls-Royce-Wert an der Börse wurde auf 111,86 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.

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