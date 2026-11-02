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Lohnender Rolls-Royce-Einstieg?

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
14.84 EUR 0.00 EUR 0.01 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Rolls-Royce-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,67 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,690 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.062,04 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 30.10.2026 auf 12,39 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,20 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 102,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.

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