FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rolls-Royce-Investment von vor einem Jahr verdient

Lohnender Rolls-Royce-Einstieg?

02.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Rolls-Royce-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,67 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Rolls-Royce-Papier investiert hätte, hätte er nun 85,690 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.062,04 GBP, da sich der Wert eines Rolls-Royce-Papiers am 30.10.2026 auf 12,39 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,20 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Rolls-Royce zuletzt 102,56 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net