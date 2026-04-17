FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Sage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurde das Sage-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sage-Aktie betrug an diesem Tag 5,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,736 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 153,41 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,17 GBP belief. Mit einer Performance von +53,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Sage-Wert an der Börse wurde auf 8,22 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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