FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sage-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnender Sage-Einstieg?

28.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sage-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Sage-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,11 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,059 Sage-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 11,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,82 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,82 Prozent vermehrt.

Sage wurde am Markt mit 10,37 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net