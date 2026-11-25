Lohnende Sage-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sage-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Sage-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,83 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, hätte er nun 127,738 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 11,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.462,60 GBP wert. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.462,60 GBP, was einer positiven Performance von 46,26 Prozent entspricht.

Sage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net