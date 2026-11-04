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Sage-Investition

FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sage von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Sage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sage PLC
13.70 EUR -0.20 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Sage-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sage-Aktie bei 6,84 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Sage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 146,306 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.695,68 GBP, da sich der Wert einer Sage-Aktie am 03.11.2026 auf 11,59 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69,57 Prozent.

Sage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,62 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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