FTSE 100-Papier Sage-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sage von vor 3 Jahren bedeutet

Lukrative Sage-Investition?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Sage-Einstiegs gewesen.

Die Sage-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 9,25 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 108,131 Sage-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 882,35 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,16 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 11,76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sage belief sich zuletzt auf 7,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net