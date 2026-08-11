FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingebracht

Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage?

18.08.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie gebracht.

Die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,09 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,415 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,51 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 470,18 GBP wert. Mit einer Performance von +370,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net