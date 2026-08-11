DAX 26.224 -0,4%ESt50 6.492 -0,6%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,27 -0,5%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.500 -0,3%Euro 1,1574 -0,0%Öl 91,0 +0,1%Gold 4.393 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Scottish Mortgage Investment Trust-Anlage?

FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
14.29 -0.22 -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,09 GBP. Bei einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,415 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,51 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 470,18 GBP wert. Mit einer Performance von +370,18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Scottish Mortgage Investment Trust Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netFTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netAufschläge in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.netFTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung - Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netFTSE 100-Wert Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.netFTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung

Scottish Mortgage Investment Trust Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scottish Mortgage Investment Trust nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.