FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnender Scottish Mortgage Investment Trust-Einstieg?

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 10.11.2016 wurden Scottish Mortgage Investment Trust -Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 3,25 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,741 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 461,73 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 09.11.2026 auf 15,02 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 361,73 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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