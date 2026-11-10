FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 10.11.2016 wurden Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile bei 3,25 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,741 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 461,73 GBP, da sich der Wert eines Scottish Mortgage Investment Trust-Papiers am 09.11.2026 auf 15,02 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 361,73 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Scottish Mortgage Investment Trust eine Marktkapitalisierung von 15,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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