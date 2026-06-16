FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Scottish Mortgage Investment Trust-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,57 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 388,954 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Die gehaltenen Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien wären am 22.06.2026 5.610,66 GBP wert, da der Schlussstand 14,43 GBP betrug. Mit einer Performance von +461,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Scottish Mortgage Investment Trust einen Börsenwert von 16,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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