FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

06.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie betrug an diesem Tag 13,52 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,950 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,21 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1.198,36 GBP wert. Damit wäre die Investition um 19,84 Prozent gestiegen.

Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net