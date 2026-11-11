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FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Segro-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Segro PLC (REIT)
10.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 252,409 Segro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 9,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.320,14 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +132,01 Prozent.

Alle Segro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.12.12 Segro buy Société Générale Group S.A. (SG)
15.10.12 Segro buy Société Générale Group S.A. (SG)
25.06.12 Segro buy Société Générale Group S.A. (SG)

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