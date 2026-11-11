FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Segro von vor 10 Jahren eingebracht

Performance im Blick

11.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Segro-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Segro-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,96 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 252,409 Segro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 9,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.320,14 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +132,01 Prozent.

Alle Segro-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net