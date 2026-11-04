FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Segro-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Vor 5 Jahren wurde das Segro-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,38 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,477 Segro-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 67,96 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 03.11.2026 auf 9,09 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 67,96 GBP, was einer negativen Performance von 32,04 Prozent entspricht.
Segro erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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