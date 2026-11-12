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FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Severn Trent plc
39.58 EUR -0.28 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen

Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Aktie betrug an diesem Tag 28,30 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 35,336 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.164,66 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 11.11.2026 auf 32,96 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,47 Prozent gesteigert.

Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.11.12 Severn Trent neutral Exane-BNP Paribas SA
23.11.12 Severn Trent neutral Exane-BNP Paribas SA
17.07.06 Severn Trent Water empfohlen Wirtschaftswoche
13.04.06 Severn Trent kaufen Fuchsbriefe
19.05.05 Severn Trent: Overweight JP Morgan

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