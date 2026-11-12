FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Aktie betrug an diesem Tag 28,30 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 35,336 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.164,66 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 11.11.2026 auf 32,96 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,47 Prozent gesteigert.
Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Severn Trent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Severn Trent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen