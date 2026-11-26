FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Severn Trent-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,52 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Severn Trent-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,506 Severn Trent-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,92 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 25.11.2026 auf 33,06 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,92 Prozent.
Am Markt war Severn Trent jüngst 9,95 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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