FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Severn Trent-Anteile an diesem Tag bei 27,97 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 357,526 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,54 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 11.633,89 GBP wert. Mit einer Performance von +16,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Severn Trent jüngst 9,84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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