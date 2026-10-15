FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie gebracht.
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Severn Trent-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Severn Trent-Anteile an diesem Tag bei 26,04 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,841 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 119,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31,20 GBP belief. Mit einer Performance von +19,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Severn Trent betrug jüngst 9,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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