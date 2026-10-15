FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen

Severn Trent-Anlage unter der Lupe

15.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Severn Trent -Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Severn Trent-Anteile an diesem Tag bei 26,04 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,841 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 119,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 31,20 GBP belief. Mit einer Performance von +19,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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