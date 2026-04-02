FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingebracht

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investmentbeispiel

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gebracht.

Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,17 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,137 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,61 GBP, da sich der Wert einer Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie am 02.04.2026 auf 35,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,61 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 198,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net