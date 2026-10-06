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FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Shell (ex Royal Dutch Shell) gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
42.96 EUR -0.13 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,31 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 517,934 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 36,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.808,78 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,09 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 205,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
24.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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