FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,28 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,664 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.441,61 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,16 Prozent angezogen.
Insgesamt war Shell (ex Royal Dutch Shell) zuletzt 224,40 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen