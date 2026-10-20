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Frühe Investition

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.17 EUR 0.66 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,28 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36,664 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.441,61 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,16 Prozent angezogen.

Insgesamt war Shell (ex Royal Dutch Shell) zuletzt 224,40 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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